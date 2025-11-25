قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الفيفا يكشف تصنيف المونديال| الفراعنة يتفادون صدام هالاند والمنتخبات العربية القوية

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد العيسوي

تستعد أنظار عشاق كرة القدم حول العالم للتوجه نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة كأس العالم 2026، البطولة التي تأتي استثنائية في كل تفاصيلها؛ من حيث البلد المضيف الذي يشمل ثلاث دول لأول مرة في تاريخ المونديال، وصولًا إلى العدد القياسي للمنتخبات المشاركة والبالغ 48 منتخبًا. وبين ترقب عالمي واسع، يحمل خبر التصنيف الرسمي للمنتخبات بشرى مهمة للجماهير المصرية، إذ أبعدت القرعة منتخب مصر عن مواجهة النجم إيرلينج هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي، إلى جانب منتخبات السعودية وقطر.

موعد مراسم سحب القرعة

أعلن الـ"فيفا" أن مراسم قرعة مونديال 2026 ستُقام يوم الجمعة 5 ديسمبر في واشنطن، بحضور ممثلين عن المنتخبات المشاركة واللجان المنظمة. وفي اليوم التالي مباشرة، السبت 6 ديسمبر، سيتم الكشف عن ملاعب المباريات وتوزيعها بين الدول الثلاث المستضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تصنيف الفراعنة.. وجود في المستوى الثالث وغياب عن مواجهة هالاند

جاء المنتخب المصري ضمن منتخبات التصنيف الثالث، وهو ما جنّبه مواجهة قوية أمام منتخب النرويج، الذي يتصدر صفوفه هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند. ويضم التصنيف الثالث أيضًا منتخبات عربية بارزة مثل الجزائر وتونس وقطر والسعودية، إلى جانب منتخبات من العيار الثقيل مثل اسكتلندا وساحل العاج.

ويعني هذا التصنيف أن منتخب مصر سيواجه منتخبات من المستويين الأول والثاني، إضافة إلى منتخب من التصنيف الرابع، ما يضعه أمام فرص وتحديات متنوعة خلال دور المجموعات.

التصنيفات الأربعة للقرعة

التصنيف الأول

يضم أقوى منتخبات العالم وأبرز المرشحين للتتويج:
كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

التصنيف الثاني

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

التصنيف الثالث

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي (أ، ب، ج، د)، والمنتخبان المتأهلان من الملحق العالمي (أ، ب).

 

مع اتضاح خريطة التصنيفات، يبقى الحلم المصري قائمًا ومفتوحًا على مصراعيه، خصوصًا مع تجنب مواجهة منتخبات قد تُربك مسار الفراعنة مبكرًا. وتنتظر الجماهير المصرية لحظة سحب القرعة لمعرفة الطريق الحقيقي نحو مونديال 2026، في بطولة تُعد الأكبر والأكثر تميزًا في تاريخ كأس العالم. 

كاس العالم منتخب مصر السعودية قطر هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ترشيحاتنا

دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزيف عون

ترامب يبعث برقية تهنئة للرئيس اللبناني بـ عيد الاستقلال

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يدين أحكام الإعدام والسجن التي أصدرها الحوثيين بحق المتهمين بالتجسس

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد