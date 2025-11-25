الفيفا يكشف تصنيف المونديال| الفراعنة يتفادون صدام هالاند والمنتخبات العربية القوية

تستعد أنظار عشاق كرة القدم حول العالم للتوجه نحو العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يُجري الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة كأس العالم 2026، البطولة التي تأتي استثنائية في كل تفاصيلها؛ من حيث البلد المضيف الذي يشمل ثلاث دول لأول مرة في تاريخ المونديال، وصولًا إلى العدد القياسي للمنتخبات المشاركة والبالغ 48 منتخبًا. وبين ترقب عالمي واسع، يحمل خبر التصنيف الرسمي للمنتخبات بشرى مهمة للجماهير المصرية، إذ أبعدت القرعة منتخب مصر عن مواجهة النجم إيرلينج هالاند ورفاقه في المنتخب النرويجي، إلى جانب منتخبات السعودية وقطر.

موعد مراسم سحب القرعة

أعلن الـ"فيفا" أن مراسم قرعة مونديال 2026 ستُقام يوم الجمعة 5 ديسمبر في واشنطن، بحضور ممثلين عن المنتخبات المشاركة واللجان المنظمة. وفي اليوم التالي مباشرة، السبت 6 ديسمبر، سيتم الكشف عن ملاعب المباريات وتوزيعها بين الدول الثلاث المستضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تصنيف الفراعنة.. وجود في المستوى الثالث وغياب عن مواجهة هالاند

جاء المنتخب المصري ضمن منتخبات التصنيف الثالث، وهو ما جنّبه مواجهة قوية أمام منتخب النرويج، الذي يتصدر صفوفه هداف مانشستر سيتي إيرلينج هالاند. ويضم التصنيف الثالث أيضًا منتخبات عربية بارزة مثل الجزائر وتونس وقطر والسعودية، إلى جانب منتخبات من العيار الثقيل مثل اسكتلندا وساحل العاج.

ويعني هذا التصنيف أن منتخب مصر سيواجه منتخبات من المستويين الأول والثاني، إضافة إلى منتخب من التصنيف الرابع، ما يضعه أمام فرص وتحديات متنوعة خلال دور المجموعات.

التصنيفات الأربعة للقرعة

التصنيف الأول

يضم أقوى منتخبات العالم وأبرز المرشحين للتتويج:

كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

التصنيف الثاني

كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

التصنيف الثالث

النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراجواي، تونس، ساحل العاج، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

التصنيف الرابع

الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي (أ، ب، ج، د)، والمنتخبان المتأهلان من الملحق العالمي (أ، ب).

مع اتضاح خريطة التصنيفات، يبقى الحلم المصري قائمًا ومفتوحًا على مصراعيه، خصوصًا مع تجنب مواجهة منتخبات قد تُربك مسار الفراعنة مبكرًا. وتنتظر الجماهير المصرية لحظة سحب القرعة لمعرفة الطريق الحقيقي نحو مونديال 2026، في بطولة تُعد الأكبر والأكثر تميزًا في تاريخ كأس العالم.