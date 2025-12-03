قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

افتكرها دهب.. رجل احتفظ بصخرة والنتيجة صادمة| إيه الحكاية؟

نيزك
نيزك
أمينة الدسوقي

في عام 2015، وخلال جولة بحث اعتيادية عن الذهب في متنزه ماريبورو الإقليمي قرب ملبورن، عثر الأسترالي ديفيد هول على صخرة مختلفة المظهر ثقيلة، حمراء، وذات سطح غريب.

نيزك نادر أقدم من الأرض يقع بالصدفة في يد رجل كان يبحث عن الذهب

 وبحكم شهرة المنطقة بحمى الذهب التي اجتاحت البلاد في القرن التاسع عشر، ظن هول أنه وجد قطعة ذهب ضخمة مغطاة بطبقة من الصخور.

صخرة لا تنكسر

أخذ هول الصخرة إلى منزله وبدأ محاولات مكثفة لفتحها استخدم منشار الصخور، والمثقاب، وآلة الطحن، بل حاول إذابتها بالأحماض. 

ومع ذلك، لم يفلح أي منها في ترك خدش عليها حتى باستخدام مطرقة ثقيلة وبعد سنوات من الحيرة، قرر عرضها على خبراء متحف ملبورن لتبدأ قصة مختلفة تماماً.

المفاجأة العلمية.. نيزك نادر يحمل تاريخاً أسبق من الأرض

توصل خبراء المتحف إلى أن الصخرة ليست ذهباً ولا حجراً عادياً، بل نيزك يبلغ عمره نحو 4.6 مليار سنة، وأطلق عليه اسم "ماريبورو" نسبة إلى المنطقة التي اكتُشف فيها.

أثقل من المتوقع وأندر من الذهب

يزن النيزك حوالي 17 كيلوجراماً، وتمكن العلماء باستخدام منشار ماسي خاص من قطع جزء صغير منه، وتبين أنه يحتوي على تركيز عالٍ من الحديد، ما يجعله من فئة H5 من النيازك الكوندراتية.

كما ظهرت بداخله كوندرولات، وهي قطرات معدنية متبلورة وتعد من أقدم المواد التي تشكل منها النظام الشمسي.

وأوضح الجيولوجي ديرموت هنري أن وزن النيزك الزائد وبروزاته الخارجية يعودان إلى عملية انصهاره أثناء دخوله الغلاف الجوي، قائلاً: "لو وجدت حجراً بهذا الشكل على الأرض، لن تتوقع أن يكون بهذه الكثافة".

نافذة على بدايات الكون

يشير الباحثون إلى أن النيازك تُعد من أرخص وأهم الوسائل لفهم تاريخ الفضاء، إذ تحمل دلائل على أصل النظام الشمسي وربما على نشأة الحياة نفسها، لاحتوائها في بعض الأحيان على مركبات عضوية مثل الأحماض الأمينية.

ويرجح أن نيزك "ماريبورو" جاء من حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري، ودُفع نحو الأرض بفعل اصطدامات قديمة.

وتشير تحاليل الكربون المشع إلى أن سقوطه على الأرض حدث قبل 100 إلى 1000 عام، وربما ارتبط ببعض الظواهر السماوية التي سجلت بين عامي 1889 و1951.

قيمة علمية تفوق الذهب

لا تكمن أهمية النيزك في تركيبه فقط، بل في ندرته؛ فهو واحد من 17 نيزكا فقط عثرت عليها في ولاية فيكتوريا، ويعد ثاني أكبر نيزك كوندراتي يُكتشف هناك بعد آخر يبلغ وزنه 55 كيلوجراماً.

وقال هنري في تصريحات صحفية: "العثور على نيزك كهذا يُعد حدثاً فلكياً بحد ذاته. آلاف شذرات الذهب اكتُشفت في المنطقة، مقابل حفنة قليلة جداً من النيازك".

وقد وثقت تفاصيل هذا الاكتشاف في دراسة نُشرت بمجلة

Proceedings of the Royal Society of Victoria، مضيفة فصلاً جديداً إلى سجل الاكتشافات النادرة القادمة من أعماق الفضاء.

الذهب متنزه ماريبورو الإقليمي النيزك تاريخ الفضاء ولاية فيكتوريا نيزك نادر أقدم من الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد