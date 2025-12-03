قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الدواجن السردة.. تحذير عاجل للمواطنين

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الأخيرة بخصوص "الدواجن السردة" والكثير من المواطنين يريد معرفة معنى الدواجن السردة، وكيف يعرف المواطن التفرقة بينها وبين السليمة.

 كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك .

الدواجن

وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  كان هناك فيديوهات منشرة لشخص يبيع كيلو وراك الفراج بـ 10 جنيه، وبعد الفحص تبين أنه يعمل في الدواجن السردة التي تعاني من مشكلة فيروسية في النمو وشكلها يتغير بعد الذبح وتميل للون الأزرق ".

يتم حقن الدواجن السردة بالمياه


وأكمل سامح السيد: "يتم حقن الدواجن السردة بالمياه كي تظهر بيضاء وطازجة لكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ".


وأضاف سامح السيد: "البعض يقوم بشراء الدواجن السردة بتلت ثمنها وهذه الدواجن بها أمراض وهذه النوعية من الدواجن تباع في الكثير من الأحياء الشعبية ولذلك على المواطنين الحذر".

الدواجن السردة


وتابع سامح السيد: "حملة كبيرة من الطب البيطري ومباحث التموين نزلت في حملة مكبرة وتم القبض على بائع دواجن يقوم ببيع الدواجن السردة وتم التأكيد على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولابد من تقنين بيع الطيور الحية ". 
 

كما كشف طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، حقيقة تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك.

وقال سليمان في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”: "أي فرخة تخرج من المزارع ويتم تداولها تخضع للفحوصات البيطرية والصحية الكاملة ويتم إصدار تصريح تداول مدته 24 ساعة ونتائج الفحوصات مدتها أسبوع".

الفحوصات الطبية


وتابع طارق سليمان: "أي فرخة تخرج من المزرعة على أرض مصر تخضع لجميع الفحوصات الطبية والبيطرية لها ".

وأكمل طارق سليمان: "أي عنبر يفتح بيع الدواجن ياتي التجار لشراء الدواجن بمختلف الاوزان قد تكسر قدم أو جناح دواجن ولكن لا يوجد بها اي مشكلة صحية ولا يوجد أي طائر لديه مشكلة فيروسية ".

وفي وقت سابق كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط وإغلاق وتشميع أحد محلات نحر وتجهيز الدواجن غير المرخصة في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء، وذلك من خلال لجان شكلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التفتيش والمتابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الحملات الرقابية المشددة على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها،  لحماية صحة المواطن وضمان سلامة السلع الغذائية.

وجاء ذلك الاجراء بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يُروج لبيع الدواجن ومنتجاتها بأسعار زهيدة وغير منطقية، وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو ، مما أثار الشبهات حول جودة وصلاحية هذه المنتجات، ودفع الجهات الرقابية للتحرك الفوري.

الدواجن الدواجن السردة شعبة الدواجن دواجن الغرفة التجارية

