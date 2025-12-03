بطلة ورد وشيكولاتة: لم أتوقع نجاح وانتشار المسلسل

عبرت الطفلة مها محمد، بطلة مسلسل «ورد وشيكولاتة»، عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه العمل منذ طرحه، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا الانتشار الواسع وردود الفعل الإيجابية التي تلقتها.

وأوضحت خلال لقائها في برنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، أن مشاركتها إلى جانب نخبة من الفنانين البارزين شكّلت لها تجربة استثنائية ودفعة قوية في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أن أجواء العمل كانت مليئة بالمحبة والتشجيع.

ووصفت كواليس التصوير بأنها كانت أجمل من المشاهد نفسها، لما حملته من ذكريات ولحظات لا تُنسى.

ولفتت إلى أن الدور الذي قدمته في تلك التجربة تطلّب تعبيرًا صادقًا ومشهد بكاء.