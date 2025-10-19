في دار الأوبرا.. وائل جسار يُشعل ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية «كاملة العدد» |شاهد

أحيا النجم اللبناني وائل جسار حفلًا مميزًا في ثالث أيام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد".

قدّم جسار باقة من أجمل أغانيه التي يعشقها الجمهور، إلى جانب مجموعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، في أمسية طربية أصيلة تفاعل معها الحضور بشكل لافت، وسط أجواءٍ من الطرب الأصيل والمشاعر الجياشة.

وشهد الحفل حضورًا إعلاميًا وصحفيًا واسعًا، حيث أعرب وائل جسار خلال كلمته عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الفني العريق، قائلًا: "تحيا مصر... بحب مصر... مصر أم الدنيا... وتحيا الجيش المصري"، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية صرح فني عظيم يُسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

يُذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يُعد من أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي، ويُقام سنويًا منذ عام 1992 بتنظيم من دار الأوبرا المصرية، حيث يجمع بين العروض الموسيقية والغنائية والجلسات البحثية التي تناقش قضايا الموسيقى العربية وسبل الحفاظ على تراثها.

وتُقام الدورة الثالثة والثلاثون للمهرجان تحت إشراف الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى نهاية أكتوبر، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين من مصر والعالم العربي، إلى جانب شباب واعدين من مختلف الدول العربية.