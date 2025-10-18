وائل جسار يُشعل ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ33 بالأوبرا

أشعل الفنان اللبناني وائل جسار المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، خلال ثالث أيام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، في حفل طربي استثنائي شهد حضورًا واسعًا من نجوم الفن، والصحفيين، والإعلاميين، إلى جانب جمهور غفير توافد للاستمتاع بروائع الطرب الأصيل.

استُهلّت الليلة بعرض الفيلم التسجيلي "قاهرة القلوب"، الذي يُوثق مشوار كوكب الشرق أم كلثوم، تكريمًا لمسيرتها الفنية الخالدة، وتأكيدًا على دورها المحوري في تشكيل وجدان الأمة العربية. ويأتي عرض الفيلم ضمن فعاليات هذه الدورة التي تحمل اسم أم كلثوم، تقديرًا لقيمتها ورمزيتها في تاريخ الموسيقى العربية.

وقدّم وائل جسار باقة من أجمل أغنياته الخاصة، بالإضافة إلى مجموعة من أغاني أم كلثوم، منها "إنت عمري" و"بعيد عنك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ القاعة بتصفيق متواصل وترديد للكلمات.

خلفية عن المهرجان:

يُعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية من أهم الفعاليات الفنية والثقافية في الوطن العربي، ويُقام سنويًا منذ عام 1992 بتنظيم من دار الأوبرا المصرية، ويجمع بين العروض الموسيقية والغنائية، والجلسات البحثية التي تناقش قضايا الموسيقى العربية والحفاظ على تراثها.

وتُقام الدورة الـ33 تحت إشراف رئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر، وتستمر حتى نهاية أكتوبر، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين من مصر والعالم العربي، إلى جانب شباب واعدين من مختلف الدول العربية.