محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
رغم الإدانة الدولية.. نتنياهو يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية في انتخابات 2026
مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس
محمد صلاح ونجوم منتخب مصر في معسكر نوفمبر استعدادًا لأمم أفريقيا | تفاصيل
في دار الأوبرا.. وائل جسار يُشعل ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية طربية «كاملة العدد» |شاهد
أخبار البلد

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

القطار الكهربائي الخفيف
القطار الكهربائي الخفيف
حمادة خطاب

كشفت الشركة المشغّلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن أسعار تذاكر الرحلات بين محطاته الممتدة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ قيمة التذكرة حتى 3 محطات 10 جنيهات، وحتى 7 محطات 15 جنيهًا، بينما تصل إلى 20 جنيهًا في حال تجاوز عدد المحطات السبع.

ويُعد القطار الكهربائي الخفيف حلقة وصل رئيسية بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، إذ يلتقي بالخط الثالث للمترو ومحطة السوبر جيت وقطار السويس في محطة عدلي منصور، ما جعله خيارًا مفضلًا للكثير من المواطنين الذين استبدلوا سياراتهم الخاصة باستخدامه لتوفير الوقت والتكلفة وتخفيف الازدحام.

أسعار تذاكر الرحلات العاصمة الإدارية LRT

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

الفنان عمر محمد رياض

عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

السلاح

سلاح ومخدرات.. مقتـ ل 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان إلى حادث في أمريكا

بيراميدز

«الحديدي»: بيراميدز فريق قوي.. لكن «الشيبي» و«ماييلي» سيوافقان فورًا لو عرض الأهلي

الزمالك

أيمن يونس: بيزيرا «هدية ثمينة» من جون إدوارد .. و«ديكيداها» بداية جديدة لـ «فتوح»

بيراميدز

معتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من تجديد عقد نجمه فيستون ماييلي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بحضور أبطاله .. 50 صورة لنجوم الفن فى عرض فيلم كولونيا بمهرجان الجونة

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

طـ.ــلاسم داخل القبور

ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

سارق الطعام الذكى

​سارق الطعام الذكي.. قصة عاطل احتال بـ 124 حساباً للحصول على الآيس كريم مجاناً

عودة لن أعيش في جلباب أبي

بعد أكثر من ربع قرن.. عودة مفاجئة لمسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بجزء ثان

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

