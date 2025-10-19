أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية

كشفت الشركة المشغّلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن أسعار تذاكر الرحلات بين محطاته الممتدة من السلام حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ قيمة التذكرة حتى 3 محطات 10 جنيهات، وحتى 7 محطات 15 جنيهًا، بينما تصل إلى 20 جنيهًا في حال تجاوز عدد المحطات السبع.

ويُعد القطار الكهربائي الخفيف حلقة وصل رئيسية بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، إذ يلتقي بالخط الثالث للمترو ومحطة السوبر جيت وقطار السويس في محطة عدلي منصور، ما جعله خيارًا مفضلًا للكثير من المواطنين الذين استبدلوا سياراتهم الخاصة باستخدامه لتوفير الوقت والتكلفة وتخفيف الازدحام.