نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار

أشاد إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه فريق بيراميدز خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مديره الفني الكرواتي يورتشيتش، مؤكدًا أنه يعد حاليًا أفضل مدرب في الدوري المصري نظرًا لما يقدمه من أداء متوازن ونتائج قوية.

وقال إبراهيم عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن فريق بيراميدز أثبت جدارته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، وظهر بشكل قوي يؤهله لمنافسة أكبر الأندية محليًا وقاريًا.

وأشار إبراهيم عبد الخالق، إلى أن الثنائي محمد الشيبي، والمدافع الكونغولي فيستون ماييلي، يعدان من أفضل المحترفين في الدوري المصري، بل وعلى مستوى إفريقيا، مشيدًا بخبراتهما الكبيرة وتأثيرهما الواضح في تتويج بيراميدز بالبطولة.

وأوضح إبراهيم عبد الخالق، أن الأداء الذي يقدمه ماييلي تحديدًا يجعله المهاجم الأكثر تكاملًا في الدوري المصري حاليًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد لاعب بنفس مستواه في المسابقة المحلية.

وأكد إبراهيم عبد الخالق، أن بيراميدز تحول إلى قوة حقيقية في الكرة المصرية، بعد ما أصبح ينافس بقوة ناديي الأهلي والزمالك على الألقاب المحلية والقارية، مشيرًا إلى أن المنظومة الإدارية والفنية داخل النادي تدار باحترافية واضحة.

وفي ختام تصريحاته، أوضح إبراهيم عبد الخالق أن الإمكانيات الفنية على مستوى اللاعبين المحليين تراجعت بشكل كبير في الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة، في المقابل، يثبت المحترفون أمثال فيستون ماييلي أنهم يمثلون الفارق الحقيقي داخل المستطيل الأخضر.