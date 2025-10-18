قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هتدفع علشان تركن.. القبض على سايس تعدى على مواطن بالجيزة
المستشار عصام الدين فريد يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
رياضة

مودي ناصر: بيراميدز سيتفوق على الأهلي والزمالك

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

قال مودي ناصر لاعب إنبي الحالي ، إن فرق مثل إنبي ووادي دجلة إذا استمرت في تحقيق نتائج إيجابية يمكنها التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم، مشددًا على أن كل فرق الدوري قريبة من بعضها، وأن طموحهم كلاعبين هو التواجد في المربع الذهبي وخوض المنافسات القارية في الموسم القادم وليس ضمن السبعة الكبار فقط.

وتابع "ناصر" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن النادي المصري البورسعيدي يمتلك قائمة لاعبين كبار ومدرب متميز وهو ما تم ترجمته في منافسة قوية ونتائج كبيرة قادت الفريق لصدارة جدول الترتيب 

وأضاف : إنبي يمتلك عناصر قوية وجهاز فني محترم يعمل على هدف واحد هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي وليس ضمن السبعة الكبار فقط.

وتابع لاعب إنبي الحالي:  دوافع اللاعبين الكبار والصغار شيء مهم في سبيل تحقيق الهدف، الجميع في الفريق يريد تحقيق أشياء كثيرة لأسمائهم وللنادي، متابعًا: كل فرق الدوري تشبه بعضها البعض، الفوارق بين اللاعبين قليلة للغاية، إذا وثق اللاعبون في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم سيكون من السهل التواجد ضمن فرق المربع الذهبي.

وواصل لاعب السابق، ربما نرى بطل جديد للدوري هذا الموسم، بيراميدز والمصري وإنبي يمكنهم ذلك، وفي نفس الوقت التتويج ببطولة مثل الدوري يحتاج مقومات مختلفة، مثل صفقات لاعبين قوية، وتدعيمات مادية كبيرة، بجانب مساندة الجماهير ودعم الإعلام، التواجد الإعلامي بيصنع الفارق وهو ما يمتاز به حاليًا الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

واختتم مودي ناصر حديثه، تواجد الجماهير يصنع الفارق في بطولات الأهلي والزمالك، الجماهير دائمًا هي اللاعب رقم 1، وهو ما يمنح الأهلي والزمالك الفوارق عن الأندية الآخرى، بيراميدز يمكنه التفوق على الأهلي والزمالك حاليًا في حالة امتلاكه قاعدة جماهيرية.

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
جويل مردينيان
محافظ الشرقية
بورش
