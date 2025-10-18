مودي ناصر: بيراميدز سيتفوق على الأهلي والزمالك

قال مودي ناصر لاعب إنبي الحالي ، إن فرق مثل إنبي ووادي دجلة إذا استمرت في تحقيق نتائج إيجابية يمكنها التواجد ضمن السبعة الكبار هذا الموسم، مشددًا على أن كل فرق الدوري قريبة من بعضها، وأن طموحهم كلاعبين هو التواجد في المربع الذهبي وخوض المنافسات القارية في الموسم القادم وليس ضمن السبعة الكبار فقط.

وتابع "ناصر" ، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن النادي المصري البورسعيدي يمتلك قائمة لاعبين كبار ومدرب متميز وهو ما تم ترجمته في منافسة قوية ونتائج كبيرة قادت الفريق لصدارة جدول الترتيب

وأضاف : إنبي يمتلك عناصر قوية وجهاز فني محترم يعمل على هدف واحد هو إنهاء الموسم في المربع الذهبي وليس ضمن السبعة الكبار فقط.

وتابع لاعب إنبي الحالي: دوافع اللاعبين الكبار والصغار شيء مهم في سبيل تحقيق الهدف، الجميع في الفريق يريد تحقيق أشياء كثيرة لأسمائهم وللنادي، متابعًا: كل فرق الدوري تشبه بعضها البعض، الفوارق بين اللاعبين قليلة للغاية، إذا وثق اللاعبون في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم سيكون من السهل التواجد ضمن فرق المربع الذهبي.

وواصل لاعب السابق، ربما نرى بطل جديد للدوري هذا الموسم، بيراميدز والمصري وإنبي يمكنهم ذلك، وفي نفس الوقت التتويج ببطولة مثل الدوري يحتاج مقومات مختلفة، مثل صفقات لاعبين قوية، وتدعيمات مادية كبيرة، بجانب مساندة الجماهير ودعم الإعلام، التواجد الإعلامي بيصنع الفارق وهو ما يمتاز به حاليًا الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.

واختتم مودي ناصر حديثه، تواجد الجماهير يصنع الفارق في بطولات الأهلي والزمالك، الجماهير دائمًا هي اللاعب رقم 1، وهو ما يمنح الأهلي والزمالك الفوارق عن الأندية الآخرى، بيراميدز يمكنه التفوق على الأهلي والزمالك حاليًا في حالة امتلاكه قاعدة جماهيرية.