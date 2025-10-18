قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
مودي ناصر: منتخب مصر «حلم مشروع».. وكنا الأقرب للفوز على الأهلي

شدد مودي ناصر، لاعب إنبي الحالي والسابق، على أن تواجد أندية الشركات والمؤسسات في الدوري المصري زود المنافسة بين الفرق وقلل الفوارق مع الثنائي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن تلك الأندية صنعت حالة مختلفة بسبب القوة المالية التي تتمتع بها في مواجهة ثنائية الأحمر والأبيض، وأن الفارق الوحيد حاليًا هو الجمهور والإعلام.

وقال "ناصر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “واجهت جميع لاعبي الدوري المصري، خاصة الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الكل متشابهون وليست هناك فوارق”.

وأضاف: “لاعبو إنبي مثل كل لاعبي أندية الدوري المصري، لو صدقوا أنفسهم ولعبوا بإمكانياتهم، سيكون الجميع متشابهين بلا أي فوارق”.

وتابع: “وهو ما حدث في مباراتنا مع الأهلي، صدقنا أنفسنا أننا فريق جيد ولعبنا بإمكانياتنا، وبالتالي كنا الأقرب للفوز، كل لاعبي إنبي لديهم طموح وإمكانيات اللعب لأندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، أهم شيء ألعب بدون خوف، لأن الخوف سيقودك للخسارة والثقة ستقودك للمكسب”.

وواصل: “حزنت جدًا بعد التعادل مع الأهلي، كنا الأفضل والأقرب للفوز، والأحمر كان في أضعف حالاته أمامنا، وللمرة الثانية إذا صدقت نفسك ولم تخف ستفوز على أي فريق حتى لو كان المنافس هو الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز”.

واختتم مودي ناصر حديثه قائلا: “الانضمام لمنتخب مصر حلم مشروع لأي لاعب في الدوري، خصوصًا أن التوأم حسن على رأس القيادة الفنية، حيث يشاهدان كل اللاعبين ويضمان لاعبين من كل أندية الدوري، أبارك لهما على تأهل مصر لكأس العالم، وإن شاء الله ربنا يكرمهما في كأس أمم أفريقيا”.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

عبير الشرقاوي

خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

آسر ياسين فى الجونة

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ندوات ملتقى سيتي جونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري: يوسف شاهين راجل حببنا في السينما

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

