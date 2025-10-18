مودي ناصر: منتخب مصر «حلم مشروع».. وكنا الأقرب للفوز على الأهلي

شدد مودي ناصر، لاعب إنبي الحالي والسابق، على أن تواجد أندية الشركات والمؤسسات في الدوري المصري زود المنافسة بين الفرق وقلل الفوارق مع الثنائي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن تلك الأندية صنعت حالة مختلفة بسبب القوة المالية التي تتمتع بها في مواجهة ثنائية الأحمر والأبيض، وأن الفارق الوحيد حاليًا هو الجمهور والإعلام.

وقال "ناصر"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “واجهت جميع لاعبي الدوري المصري، خاصة الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، الكل متشابهون وليست هناك فوارق”.

وأضاف: “لاعبو إنبي مثل كل لاعبي أندية الدوري المصري، لو صدقوا أنفسهم ولعبوا بإمكانياتهم، سيكون الجميع متشابهين بلا أي فوارق”.

وتابع: “وهو ما حدث في مباراتنا مع الأهلي، صدقنا أنفسنا أننا فريق جيد ولعبنا بإمكانياتنا، وبالتالي كنا الأقرب للفوز، كل لاعبي إنبي لديهم طموح وإمكانيات اللعب لأندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، أهم شيء ألعب بدون خوف، لأن الخوف سيقودك للخسارة والثقة ستقودك للمكسب”.

وواصل: “حزنت جدًا بعد التعادل مع الأهلي، كنا الأفضل والأقرب للفوز، والأحمر كان في أضعف حالاته أمامنا، وللمرة الثانية إذا صدقت نفسك ولم تخف ستفوز على أي فريق حتى لو كان المنافس هو الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز”.

واختتم مودي ناصر حديثه قائلا: “الانضمام لمنتخب مصر حلم مشروع لأي لاعب في الدوري، خصوصًا أن التوأم حسن على رأس القيادة الفنية، حيث يشاهدان كل اللاعبين ويضمان لاعبين من كل أندية الدوري، أبارك لهما على تأهل مصر لكأس العالم، وإن شاء الله ربنا يكرمهما في كأس أمم أفريقيا”.