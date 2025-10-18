تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، الذي سيستضيف المواجهة المنتظرة بين فريق بيراميدز ونظيره المغربي نهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2025.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود زلاكة - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - وفيستون ماييلي.

ويدخل بيراميدز اللقاء حاملًا لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تحت قيادة مدربه الصربي يورتشيتش، بينما يشارك نهضة بركان كبطل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق لقبه القاري الثاني وتعزيز مكانته بين عمالقة القارة، ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه مثل الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم فيستون ماييلي، بالإضافة إلى بلاتي توريه، محمد الشيبي، وأحمد سامي.

من جهته، يسعى نهضة بركان لتأكيد تفوقه على الساحة الأفريقية وإعادة لقب السوبر إلى خزائنه بعد أن نال كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي بفوزه على سيمبا التنزاني، بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني، الذي يعتمد على خبرة لاعبيه في مباريات النهائيات القارية.