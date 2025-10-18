قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم

بيراميدز
بيراميدز
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأفريقية مساء اليوم السبت إلى ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، الذي سيستضيف المواجهة المنتظرة بين فريق بيراميدز ونظيره المغربي نهضة بركان، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لعام 2025.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: محمود زلاكة - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - وفيستون ماييلي.

ويدخل بيراميدز اللقاء حاملًا لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تحت قيادة مدربه الصربي يورتشيتش، بينما يشارك نهضة بركان كبطل لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل بيراميدز في تحقيق لقبه القاري الثاني وتعزيز مكانته بين عمالقة القارة، ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه مثل الحارس أحمد الشناوي، والمهاجم فيستون ماييلي، بالإضافة إلى بلاتي توريه، محمد الشيبي، وأحمد سامي.

من جهته، يسعى نهضة بركان لتأكيد تفوقه على الساحة الأفريقية وإعادة لقب السوبر إلى خزائنه بعد أن نال كأس الكونفدرالية في الموسم الماضي بفوزه على سيمبا التنزاني، بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني، الذي يعتمد على خبرة لاعبيه في مباريات النهائيات القارية.

بيراميدز تشكيل بيراميدز التشكيل المتوقع لبيراميدز نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

رئيس البرازيل

رئيس البرازيل يدافع عن فنزويلا وكوبا: لا أحد يملي عليهما أي شيء

أم فلسطينينة تحتضن طفلها الذي يعاني من جوع قاتل

باريس ولندن يتشاوران لصياغة قرار أممي لإرسال قوات لغزة

ترامب

مدان بالإباحية والسرقة.. ترامب يخفف الحكم بحق نائب كونجرس

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد