الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

في أجواء عائلية.. شيكابالا وزوجته يشاركان صورا مع عمر جابر وأسرته

سارة عبد الله

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، صورا مع عمر جابر وأسرته في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واجتمع شيكابالا وأسرته مع عمر جابر في أجواء عائلية لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيهم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك ديكيداها الصومالي اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي الجديد بعد تأجيله من كاف

وجاء تعديل الموعد لتكون المباراة في السابعة مساء بدلًا من السادسة كما كان مقررًا في البداية.

وجاء التأجيل بطلب من نادي ديكيداها، بالتنسيق مع الزمالك، نظرًا لاعتبارات تتعلق بحقوق البث الفضائي، حيث وافق "كاف" على تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، وأخطر الناديين بالموعد الجديد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

شيكابالا عمر جابر انستجرام الزمالك

