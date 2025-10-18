الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على دعم بعثة الأحمر قبل مواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا من خلال اتصال هاتفي مع محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي.

ويحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت 18 أكتوبر 2025، ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة، عبر شبطة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

ويعاني الأهلي من غياب خمسة لاعبين مؤثرين في مواجهة إيجل نوار، وهم: أحمد رضا، أشرف داري، حسين الشحات، إمام عاشور، وكريم فؤاد، مما يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني في هذه المواجهة الحاسمة.