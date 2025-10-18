تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة إيجل نوار بدوري أبطال افريقيا

يحل فريق الأهلي، ضيفا على نظيره إيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة ايجل نوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وزيزو

الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي، اليوم، السبت 18 أكتوبر 2025، ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدا قناة أون سبورت 1 HD.

ويبدأ الأهلي رحلته هذا الموسم في المسابقة القارية بهدف استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا الذي فقده الموسم الماضي بعد خسارته في نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتُعد هذه المباراة الظهور الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب على رأس الجهاز الفني للأهلي، بعد تعيينه قبل أسبوع خلفًا لخوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق عقب تراجع النتائج.

ويعاني الأهلي من غياب خمسة لاعبين مؤثرين في مواجهة إيجل نوار، وهم: أحمد رضا، أشرف داري، حسين الشحات، إمام عاشور، وكريم فؤاد، مما يفرض تحديات كبيرة على الجهاز الفني في هذه المواجهة الحاسمة.