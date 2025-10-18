قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق بشبين الكوم
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
كارثة غذائية غير مسبوقة في غزة بسبب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية
بيراميدز يستدرج نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.. الليلة
ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة..والأرصاد تحذر المواطنين
الظهور الأول لـ ييس توروب.."الأهلي" يفتتح مشواره الأفريقي بمواجهة إيجل نوار البوروندي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد تأهل مصر لكأس العالم .. الصقر: طموحنا كبير في المونديال

باسنتي ناجي

هنأ الإعلامي أحمد حسن منتخب مصر في كأس العالم.

وقال الصقر عبر تصريحات إذاعيه: “مبروووك مصر في كأس العالم وطموحنا كبير في المونديال”.

ويعقد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب اجتماعات مكثفة خلال الساعات والأيام المقبلة، لوضع الترتيبات النهائية لمواجهتي الجزائر الوديتين في معسكر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بدولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويتواجد الفراعنة يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

أنهى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، معسكره الحالي بالفوز على نظيره البحريني، برباعية في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد الماضي، فى ختام معسكره بالمغرب، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر المشارك فى كأس العرب، الودية الأولى من نظيره المغربي، بهدفين دون رد على ملعب البشير بالمحمدية، في مباراة ودية مرتقبة ضمن الإعداد للبطولة.

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

عمرو أديب

شيلني شوية.. عمرو أديب يوجه رسالة للحكومة بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

جيران عبدالرحمن ضحية شبرا الخيمة

الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران

جامعة قناة السويس تتابع جودة الخدمات الغذائية المقدمة لطلاب المدينة الجامعية

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والأسواق

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والأسواق

رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة -

رئيس مدينة الطود يتابع التزام محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالتسعيرة الجديدة بالأقصر

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

