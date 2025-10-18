بعد تأهل مصر لكأس العالم .. الصقر: طموحنا كبير في المونديال

هنأ الإعلامي أحمد حسن منتخب مصر في كأس العالم.

وقال الصقر عبر تصريحات إذاعيه: “مبروووك مصر في كأس العالم وطموحنا كبير في المونديال”.

ويعقد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب اجتماعات مكثفة خلال الساعات والأيام المقبلة، لوضع الترتيبات النهائية لمواجهتي الجزائر الوديتين في معسكر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بدولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويتواجد الفراعنة يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

أنهى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، معسكره الحالي بالفوز على نظيره البحريني، برباعية في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد الماضي، فى ختام معسكره بالمغرب، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر المشارك فى كأس العرب، الودية الأولى من نظيره المغربي، بهدفين دون رد على ملعب البشير بالمحمدية، في مباراة ودية مرتقبة ضمن الإعداد للبطولة.