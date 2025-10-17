ملك النيل.. هل غنت ريهانا لـ محمد صلاح؟

تصدر قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح والفنانة العالميةريهانا، قائمة الترند في الساعات القليلة الماضية، عقب انتشار مقطع فيديو يزعم غناء ريهانا أغنية خاصة لـ"الفرعون"، لقبته فيها بـ"ملك النيل".

وحقق مقطع الفيديو انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المقطع ليس تسجيلاً رسمياً لريهانا أو عبر قنواتها المعروفة مثل "يوتيوب"، أو منصات البث الموسيقي مثل Spotify أو Apple Music، ولا يرتبط بالنجم المصري محمد صلاح.



ولم ترد أي إشارة للفيديو في الصحف والمواقع الموسيقية العالمية المعروفة، مما يؤكد أنه مجرد عمل مولد بالذكاء الاصطناعي وليس أغنية حقيقية.

وحتى الآن، لم تصدر ريهانا أو فريقها أي تعليق رسمي حول الفيديو، مما يؤكد أن الأغنية المنتشرة ليست حقيقية، بل هي نتاج لأدوات الذكاء الاصطناعي المنتشرة عبر الإنترنت.

