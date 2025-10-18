قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا .. باسم مرسي لاعبا للمجد الليبي

سارة عبد الله

أعلن نادي المجد الليبي، رسميًا تعاقده مع المهاجم باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق.

ونشر نادي المجد الرياضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيب خاص، وكتب: “رحبوا معانا بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي القادم من بلد الأهرامات، لكتابة فصل جديد من التألق والإبداع مع نادي المجد.. مرحبًا بك في عائلة المجد ونتمنى لك كل التوفيق”.

من جانب آخر، قال مرسي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك:"فيريرا مدرب مميز، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، والحديث عن تغييره غير منطقي. يجب منحه الفرصة لتصحيح الأخطاء ودعمه هو وجهازه الفني".

وأضاف: "هناك من يسعى لإبعاد فيريرا وجون إدوارد لأسباب شخصية، لكن المصلحة العامة تقتضي الاستقرار ودعم الفريق في الفترة المقبلة".

