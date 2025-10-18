رسميا .. باسم مرسي لاعبا للمجد الليبي

أعلن نادي المجد الليبي، رسميًا تعاقده مع المهاجم باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق.

ونشر نادي المجد الرياضي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ترحيب خاص، وكتب: “رحبوا معانا بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي القادم من بلد الأهرامات، لكتابة فصل جديد من التألق والإبداع مع نادي المجد.. مرحبًا بك في عائلة المجد ونتمنى لك كل التوفيق”.

من جانب آخر، قال مرسي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك:"فيريرا مدرب مميز، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، والحديث عن تغييره غير منطقي. يجب منحه الفرصة لتصحيح الأخطاء ودعمه هو وجهازه الفني".

وأضاف: "هناك من يسعى لإبعاد فيريرا وجون إدوارد لأسباب شخصية، لكن المصلحة العامة تقتضي الاستقرار ودعم الفريق في الفترة المقبلة".