باسم مرسي: انتقل إلى الدوري الليبي قريبا

أكد باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، انتقاله المرتقب إلى أحد الأندية الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على رفضه القاطع لفكرة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، في الوقت الحالي.



وقال مرسي، خلال ظهوره في برنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبوالعلا على قناة نادي الزمالك:"فيريرا مدرب مميز، والفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري حتى الآن، والحديث عن تغييره غير منطقي. يجب منحه الفرصة لتصحيح الأخطاء ودعمه هو وجهازه الفني."

وأضاف: "هناك من يسعى لإبعاد فيريرا وجون إدوارد لأسباب شخصية، لكن المصلحة العامة تقتضي الاستقرار ودعم الفريق في الفترة المقبلة."