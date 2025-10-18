إحنا الأسياد.. عمرو الدردير يدعم الزمالك قبل مواجهة ديكيداها الصومالي

حرص الناقد الرياضي عمرو الدردير على تشجيع ودعم نادي الزمالك قبل مواجهة اليوم أمام ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "يا زمالك العب.. العب واكسب في الكورة إحنا الأسياد".

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، لتقام في السابعة مساءً بدلاً من السادسة بناء على طلب النادي الصومالي بالتنسيق مع الزمالك بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الناديين رسميًا بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة مساء اليوم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.