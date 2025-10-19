قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبدالرحمن مجدي: بيراميدز.. قوة صاعدة في سماء إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد عبدالرحمن مجدي، لاعب نادي بيراميدز، أن فريقه أصبح من أبرز القوى الكروية في القارة الإفريقية، وقادر على الظهور بقوة في مختلف البطولات التي يشارك فيها، سواء محليًا أو قاريًا.

تعاهد على البطولات

خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أوضح عبد الرحمن مجدي أن لاعبي بيراميدز تعاهدوا فيما بينهم على دخول كل بطولة بهدف التتويج، مشيرًا إلى أن الإنجاز الأخير جاء نتيجة هذا الإصرار. وأضاف: “اجتهدنا وربنا كرمنا بالتتويج بالسوبر الأفريقي”.

الفوز أهم من الأداء

تحدّث مجدي عن نهائي السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، مؤكدًا أن تحقيق اللقب يُعد الأهم مهما كانت جودة الأداء، خاصة أن المنافس يُعد من الفرق القوية في القارة. ونجح بيراميدز في حسم المواجهة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
 

لقب رابع في مسيرة قصيرة

توّج بيراميدز بلقبه الرابع في تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي مساء السبت. ويعد هذا التتويج استمرارًا لمسيرة تصاعدية للنادي رغم حداثة تأسيسه.

نجاحات قارية متتالية

يمثل السوبر الأفريقي ثاني لقب قاري لنادي بيراميدز، بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي. وخلال فترة قصيرة، أثبت الفريق حضوره القوي بين عمالقة القارة.

إنجازات محلية وقارية

على مدار السنوات القليلة الماضية، حصد بيراميدز عدة بطولات بارزة؛ منها كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس القارات الثلاث، ما جعله رقمًا صعبًا في الكرة المصرية والعربية.

نهضة بركان حاضر وبيراميدز الأقوى

في الوقت الذي نجح فيه نهضة بركان في التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد موسم مميز، كان بيراميدز يحتفل بأول لقب له في دوري الأبطال ثم بالسوبر، ليؤكد تفوقه وتقدمه بثبات في المشهد القاري.


 

