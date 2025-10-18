قبل مواجهة بيراميدز ونهضة بركان.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الكاف

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي لحضوره مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.



وتناول اللقاء بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استعراض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كافة الجوانب الخاصة بإقامة المقر الجديد للاتحاد وكذلك التصميمات المعمارية والهندسية والفنية المقدمة من بعض الشركات العالمية وما تتضمنه من مرافق رياضية وادارية متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل حضور مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي الذي يجمع بين فريق بيراميدز ونهضة بركان المغربي مساء اليوم السبت.



ومن المقرر أن يشهد الجنوب الأفريقي باتريس موتسيبي مبارة كأس السوبر الأفريقي وتتويج الفائز بها بالكأس ، والتي تقام مساء اليوم بين نادي بيراميدز ممثل مصر وبطل دوري أبطال أفريقيا وبين نادي نهضة بركان ممثل المغرب وبطل الكونفيدرالية .



قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي



أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس