الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
السعر 274 جنيه.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
رئيس شعبة المخابز يتوقع زيادة في أسعار العيش الفينو خلال الأسابيع المقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة بيراميدز ونهضة بركان.. وزير الرياضة يلتقي رئيس الكاف

يسري غازي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك عقب استقباله بمطار القاهرة الدولي لحضوره مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.


وتناول اللقاء بين وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استعراض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كافة الجوانب الخاصة بإقامة المقر الجديد للاتحاد وكذلك التصميمات المعمارية والهندسية والفنية المقدمة من بعض الشركات العالمية وما تتضمنه من مرافق رياضية وادارية متنوعة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل حضور مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي الذي يجمع بين فريق بيراميدز ونهضة بركان المغربي مساء اليوم السبت.


ومن المقرر أن يشهد الجنوب الأفريقي  باتريس موتسيبي  مبارة كأس السوبر الأفريقي وتتويج الفائز بها بالكأس ، والتي تقام مساء اليوم  بين نادي بيراميدز  ممثل مصر وبطل دوري أبطال أفريقيا وبين نادي نهضة بركان ممثل المغرب وبطل الكونفيدرالية .


قائمة بيراميدز في مواجهة نهضة بركان بالسوبر الأفريقي


أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي.

ويستضيف نادي بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية في الثامنة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس

بيراميدز نهضة بركان المغربي كأس السوبر الإفريقي وزير الشباب والرياضة رئيس الكاف

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

عبير الشرقاوي

خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين بعد تجاهل اسم والدها

آسر ياسين فى الجونة

دينا الشربيني وآسر ياسين في أول ندوات ملتقى سيتي جونة ضمن فعاليات مهرجان الجونة

كاملة أبو ذكري

كاملة أبو ذكري: يوسف شاهين راجل حببنا في السينما

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

