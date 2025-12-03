لجنة الميثاق العربي تناقش التقرير الدوري للكويت حول الحقوق والحريات

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي انطلقت يوم الأحد 30 نوفمبرالماضي، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويشهد الاجتماع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة الكويت على مدار يومي 3 - 4 ديسمبر الجاري، فيما يأتي هذا الإجراء استكمالاً لالتزام دولة الكويت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن دولة الكويت قدمت التقرير الدوري الثاني لأمين عام جامعة الدول العربية في مارس 2025،

ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ انضمامها، وما تم اتخاذه بشأن الملاحظات والتوصيات الصادرة عن اللجنة عقب مناقشة التقرير الدوري الأول.

تلتئم أعمال الدورة (28) للجنة لمناقشة التقدم الذي أحرزته دولة الكويت في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق والحق في الحياة والسلامة البدنية والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء إليه والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الصحة والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

من المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد دولة الكويت الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

والجدير بالذكر أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية بالإضافة إلى البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.