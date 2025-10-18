خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالأداء المميز لفريق بيراميدز بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، مؤكدًا أن الفريق استعاد هيبة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيقه جميع البطولات في وقت قياسي.

وقال الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور :"دوري أبطال إفريقيا يستعيد هيبته مع بيراميدز بعد ما حقق بيراميدز كل حاجة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي اليوم، بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع ومحدش بيديله حقه يمكن عشان ما عندوش جمهور”.

وأضاف:“بيراميدز كسب أهلي جدة بنجومه بثلاثية في السعودية ووسط جماهيره، وكسب كمان نهضة بركان في السوبر الأفريقي، وده فريق مش سهل، وكمان فاز على الأهلي في الدوري المصري رغم إن محدش بيدعمه”.

واختتم الغندور تصريحاته موجهًا التهنئة إلى إدارة النادي قائلاً:"بيراميدز بيمثل مصر وهو زعيم القارة الأفريقية بلا منازع، ومليون مبروك لممدوح عيد رئيس النادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد ناجي جدو المدرب المساعد، وكل اللاعبين”٠