إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير

هنّأ الإعلامي إبراهيم فايق نادي بيراميدز بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدًا أن ما يحققه الفريق في الفترة الأخيرة هو ثمرة عمل وجهود كبيرة.

وقال فايق في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: “مبروووووك لبيراميدز.. بطل السوبر الإفريقي اللجام فك وحصان بيراميدز طاير حرفيًا من كأس مصر لبطولة إفريقيا لبطولة الانتركونتيننتال للسوبر الأفريقي.. فريق مصري كبير وجدير بالتحية والتقدير.. مبروك لمجلس ادارته ولاعبيه والجهاز الفني.. اللي بيحصل ده نتيجة تعبهم ونتيجة فريق أتبنى صح وأخد وقت كافي للنضج والظهور كبير بين الكبار”.

وأشاد فايق بمستوى الفريق وأدائه المتصاعد، معتبرًا أن بيراميدز أصبح نموذجًا لفريق مصري محترف بُني على أسس صحيحة، ونجح في حصد البطولات القارية في وقت قياسي.





تتويج بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي

توج نادي بيراميدز ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 1-0، وذلك في المواجهة التي جمعتهما في مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي.

وسجل فيستون ماييلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من وليد الكرتي ليسددها ماييلي صاروخية على يمين حارس مرمى نهضة بركان لتعلن عن تقدم بيراميدز بالهدف الأول.

وبذلك الفوز يحقق بيراميدز لقبه الأول في بطولة كأس السوبر الإفريقي.