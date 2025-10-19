معتصم سالم يكشف موقف بيراميدز من تجديد عقد نجمه فيستون ماييلي

أكد معتصم سالم، مدرب فريق بيراميدز، أن قرار تجديد تعاقد المهاجم فيستون ماييلي بيد إدارة النادي.



وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع سهام صالح على قناة ON: "قرار تجديد عقد فيستون ماييلي بيد الإدارة، وهو من أهم العناصر التي نعتمد عليها في الفريق."

وأضاف: "النادي يعرف الوقت المناسب لتجديد عقد فيستون ماييلي، لكنه لاعب مميز ونرغب في استمراره، وهو أيضًا يرغب في البقاء."

وتابع: "كل بطولة لها طعم خاص لأنها المرة الأولى التي تتحقق في تاريخ نادي بيراميدز، وقد استحققنا التتويج بكل الألقاب بعد معاناة طويلة حتى وصلنا إلى هذا المستوى."