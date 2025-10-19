نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، من أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس وجعل الأراضي الفلسطينية منزوعة السلاح.

وجاء تصريحه في الوقت الذي سلمت فيه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رفات اثنين آخرين من الرهائن مساء السبت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت إن فريقا من الصليب الأحمر تسلم رفات رهينتين.

أصبحت قضية الرهائن القتلى الذين ما زالوا في غزة نقطة خلاف في تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وقد ربطت إسرائيل إعادة فتح معبر رفح مع القطاع باستعادة رفات الرهائن.



قال نتنياهو متحدثا للقناة 14 إن "المرحلة الثانية تشمل أيضا نزع سلاح حماس، أو بشكل أدق، نزع السلاح من قطاع غزة، بعد تجريد حماس من أسلحتها".

واضاف "عندما يكتمل ذلك بنجاح – ونأمل أن يتم بطريقة سهلة، وإن لم يحصل كذلك فبطريقة صعبة – عندها ستنتهي الحرب".