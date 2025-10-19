اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة

قالت حركة حماس إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إبقاء معبر رفح مغلقًا يُشكل انتهاكًا "صارخًا" لاتفاق وقف إطلاق النار و"تنصلًا" من الالتزامات التي قطعت للوسطاء.

وذكرت حركة المقاومة (حماس)، أن إغلاق معبر رفح بين مصر وغزة سيؤدي إلى تأخير كبير في تسليم رفات الأسرى.

وفي بيان لها، قالت الحركة إن الإغلاق المستمر "يمنع دخول المعدات المتخصصة اللازمة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض ويمنع فرق الطب الشرعي والأدوات اللازمة لتحديد هوية الجثث"، مما يؤدي إلى "تأخيرات كبيرة في استعادة ونقل الرفات".

وأعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق أن المعبر سيظل مغلقا "حتى إشعار آخر"، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس في بيان لها إن "قرار نتنياهو بمنع إعادة فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، يشكل خرقا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتنصلاً من الالتزامات التي قطعها أمام الوسطاء والجهات الضامنة".

واتهمت الحركة نتنياهو بـ"اختلاق ذرائع كاذبة لعرقلة تنفيذ الاتفاق والتهرب من التزاماته".

وحثت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة على التحرك السريع للضغط على إسرائيل لإعادة فتح المعبر فورًا والالتزام بكافة بنود الاتفاق ووقف جرائمها المستمرة في غزة.

في هذه الأثناء، سلمت حماس جثتي أسيرين إسرائيليين آخرين إلى فرق في غزة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وتم نقلهما إلى الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "جثتي قتيلين إسرائيليين وصلتا الآن إلى أيدي الصليب الأحمر وفي طريقهما إلى الجيش المحتل" .

أطلقت حماس سراح 20 رهينة إسرائيليا على قيد الحياة وسلمت رفات 11 أسيراً آخرين مقابل إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتم التوصل إلى الاتفاق بين إسرائيل وحماس الأسبوع الماضي، بناء على خطة قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

شملت المرحلة الأولى إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.