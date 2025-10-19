قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يُحذّر: حرب غزة لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس
بعد الفوز علي نهضة بركان.. لقطات من تتويج بيراميدز بكأس السوبر الإفريقي |شاهد
هاني جنينة: الاقتصاد المصري يتعافى أسرع من التوقعات مع مطلع 2025 | فيديو
بعد أدائه القسم في «الشيوخ».. ياسر جلال يستعين بـ مشهد كوميدي لـ «مرجان أحمد مرجان»
محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة
أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف من السلام إلى العاصمة الإدارية
« الزفة دخلت في العامود » .. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالسويس
أحمد حمودة: توروب صاحب شخصية قوية.. وإمام عاشور لا يُقارن بأي لاعب في مصر
اختلاق ذرائع كاذبة.. «حماس»: حصار إسرائيل لمعبر رفح انتهاك صارخ لاتفاق التهدئة
نجم الزمالك: «يورتشيتش» أفضل مدرب في مصر.. وبيراميدز ينافس الكبار
الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحا على هذه المناطق
«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»
أخبار العالم

بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب

ساعر
ساعر
محمد على

قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه تحدث اليوم مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، وشاركها عددًا من المطالب الإسرائيلية الملحّة.

ومن أبرز ما جاء في تصريحات ساعر، دعوته إلى إلغاء "الحظر" المفروض على حضور مشجعي فريق مكابي تل أبيب مباراة الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وبحسب ساعر، فقد أعربت كوبر أيضًا عن تحفّظ الحكومة البريطانية على القرار، وأوضحت أن عمل الموظفين سيُستأنف يوم الاثنين المقبل للتوصل إلى حلّ مناسب.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، يوم الخميس، منع مشجعي فريق مكابي تل أبيب من حضور المباراة، مشيرةً إلى مخاوف أمنية بعد الاشتباكات التي وقعت بين مشجعي النادي في أمستردام العام الماضي.

ويأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها، أنها سلّمت جثتين أخريين من الرهائن القتلى في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) الليلة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد جثث الرهائن المُعادة إلى 12 بدلًا من 10، وفقًا لإحصاء إسرائيلي، على أن يُعاد بعد ذلك 16 رهينة متوفين آخرين.

وقد سلّمت حماس حتى الآن 13 جثة، لكن إسرائيل قالت إن إحدى الجثث لا تتطابق مع أيٍّ من الرهائن المفقودين.

وأوضحت الحركة في وقت سابق أن استعادة الرهائن المتبقّين تتطلّب معدات خاصة، مشيرةً إلى أنه كان من المفترض تسليم جميع الجثث الـ28 بحلول يوم الاثنين الماضي.

جرائم الاحتلال وزير الخارجية الإسرائيلي المشجعين الإسرائيليين

