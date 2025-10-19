بريطانيا تمنع جماهير «مكابي تل أبيب» من حضور مباراة «أستون فيلا».. لهذه الأسباب

قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه تحدث اليوم مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، وشاركها عددًا من المطالب الإسرائيلية الملحّة.

ومن أبرز ما جاء في تصريحات ساعر، دعوته إلى إلغاء "الحظر" المفروض على حضور مشجعي فريق مكابي تل أبيب مباراة الدوري الأوروبي ضد أستون فيلا، المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وبحسب ساعر، فقد أعربت كوبر أيضًا عن تحفّظ الحكومة البريطانية على القرار، وأوضحت أن عمل الموظفين سيُستأنف يوم الاثنين المقبل للتوصل إلى حلّ مناسب.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، يوم الخميس، منع مشجعي فريق مكابي تل أبيب من حضور المباراة، مشيرةً إلى مخاوف أمنية بعد الاشتباكات التي وقعت بين مشجعي النادي في أمستردام العام الماضي.

ويأتي ذلك فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها، أنها سلّمت جثتين أخريين من الرهائن القتلى في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (الثامنة مساءً بتوقيت المملكة المتحدة) الليلة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد جثث الرهائن المُعادة إلى 12 بدلًا من 10، وفقًا لإحصاء إسرائيلي، على أن يُعاد بعد ذلك 16 رهينة متوفين آخرين.

وقد سلّمت حماس حتى الآن 13 جثة، لكن إسرائيل قالت إن إحدى الجثث لا تتطابق مع أيٍّ من الرهائن المفقودين.

وأوضحت الحركة في وقت سابق أن استعادة الرهائن المتبقّين تتطلّب معدات خاصة، مشيرةً إلى أنه كان من المفترض تسليم جميع الجثث الـ28 بحلول يوم الاثنين الماضي.