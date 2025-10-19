مُستعدة للعمل كضامن.. تركيا تحذر: غياب حل الدولتين يعني حربًا أخرى في الأفق

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا مستعدة للعمل كضامن لحل الدولتين في فلسطين، مؤكدًا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ كان "تاريخيًا بالنسبة لغزة والمنطقة".

وحذّر فيدان، في مقابلة مع قناة "يو إل كيه إي" التركية، من أنه من دون تطبيق إطار حل الدولتين "قد نشهد حربًا أخرى بعد فترة"، مضيفًا أن الفشل في الالتزام بوقف إطلاق النار الحالي لن يؤدي إلى "حرب، بل إبادة جماعية أخرى".

وفي معرض حديثه عن أولويات تركيا، أوضح فيدان أن التركيز ينصب على ضمان الالتزام بشروط الاتفاق، وتأمين تسليم المساعدات الإنسانية، وتمكين الفلسطينيين من تولي إدارة غزة، والتحرك بشكل حاسم نحو حل الدولتين.

وأكد أن هدف أنقرة هو منع المزيد من التصعيد وإرساء أسس السلام الدائم في المنطقة.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق التحركات الغربية للاعتراف بفلسطين بأنها لبنات لبناء حل الدولتين، وليست مجرد إيماءات دبلوماسية.

كما أكد أن الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتكاملة جغرافيًا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هي الحل الوحيد العادل والمستدام.