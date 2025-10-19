محمد طارق أضا: بيراميدز استحق التتويج بالسوبر الإفريقي عن جدارة.. والسر في الإدارة

أشاد الإعلامي محمد طارق أُضَا بأداء فريق بيراميدز وتتويجه المستحق بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وأكد محمد طارق أُضَا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيراميدز أثبت أنه فريق بطولات، وقدم مباراة قوية استحق من خلالها التتويج باللقب القاري الأول في تاريخه.

وخلال حديثه، أثنى أُضَا على المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي، صاحب هدف الفوز، مشيرًا إلى أنه يُعد من أفضل المهاجمين في الدوري المصري حاليًا، ويتمتع بقدرة تهديفية حاسمة، وغالبًا ما تكون أهدافه مؤثرة في تتويج بيراميدز بالألقاب.

ولم يُخفِ محمد طارق أُضَا رأيه الواضح في التفوق الدائم للأندية المصرية على نظيرتها المغربية، مؤكدًا أن الفرق المصرية، وخاصة أمام نهضة بركان، غالبًا ما تخرج منتصرة، وهو ما يعكس الفارق في الخبرات والجاهزية.

وأتم أُضَا أن الاستقرار الإداري في نادي بيراميدز، إلى جانب وجود لاعبين يمتلكون خبرات كبيرة، كان لهما دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز القاري، مؤكدًا أن الإدارة وفّرت كل سبل النجاح للفريق، مما ساهم في ظهوره بشكل قوي وتحقيق نتائج إيجابية.