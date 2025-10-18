ملابس نساء وطلاسم داخل القبور.. البلينا تتحرك ضد السـ.ــحر المدفون

شهدت مدينة البلينا بمحافظة سوهاج حملة مكثفة لمواجهة ظاهرة السحر المدفون داخل المقابر، وذلك بعد تزايد شكاوى الأهالي من اكتشاف طلاسم وأعمال سفلية وملابس تخص نساء مدفونة بطريقة مريبة في عدد من المدافن القديمة.

عثرت حملة تنظيف المقابر على أعمال سحر وطلاسم مكتوبة ومدفونة في باطن الأرض بين القبور.

انطلقت حملة أهلية لتنظيف وتطهير المقابر من الأعمال والأسحار، ليتفاجأ القائمون على الحملة بوجود ملابس داخلية لسيدات، وصور شخصية لأشخاص مجهولين، ودُمى مشوهة ملفوفة داخل أقمشة وأكياس بلاستيكية، ومكتوب عليها رموز وطلاسم سحرية.

