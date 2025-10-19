«شمشون ودليلة» في انتظارك.. أحمد العوضي يُحقق أمنية طفلة مُحاربة للسرطان: «أوامر يا ليلى»

استجاب الفنان أحمد العوضي لأمنية الطفلة ليلى، إحدى محاربات السرطان، بعدما كشفت في تصريحات صحفية عن رغبتها في المشاركة مع الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في فيلمهما الجديد "شمشون ودليلة".

وكتب العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "أوامر يا ليلى، أنا ومي مستنيينك تصوري معانا أحلى مشهد في الفيلم."

وكانت الطفلة ليلى، محاربة السرطان، قد عبّرت في تصريحات صحفية عن أمنيتها مقابلة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي، مشيرةً إلى أنها تتمنى المشاركة في فيلمهما الجديد "شمشون ودليلة"، قائلة: "بحب أحمد العوضي ومي عمر، ونفسي أمثّل معاهم في فيلمهم الجديد بأي طريقة."