أحمد العوضي يبدأ تصوير فيلم شمشون ودليلة مع مي عمر

أعلن الفنان أحمد العوضي انطلاق تصوير فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» اليوم الأحد، والذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

ونشر العوضي صورة من كواليس أول يوم تصوير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «فهد البطل واش إش، فيلم شمشون ودليلة، بفضل ربنا وبدعم إخواتي، هتبقى دغدغة إن شاء الله في السينمات».

وكان أوضح المنتج أحمد السبكي في بيان رسمي أن الفيلم يُعد إنتاجًا مشتركًا بينه وبين المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر تقدم شخصية «دليلة»، بينما يجسد أحمد العوضي شخصية «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أن الشركة رصدت ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة أنه يتضمن مشاهد حركة ومعارك كبيرة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.

وأضاف أن فريق العمل يضع حاليًا اللمسات النهائية للتحضيرات الأولية، مع دراسة تصوير عدد من المشاهد في إحدى الدول الأوروبية، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي التفاصيل خلال الفترة المقبلة عقب اكتمال التعاقدات النهائية مع فريق العمل.

يذكر أن فيلم «شمشون ودليلة» من بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج أحمد وكريم السبكي، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال العام المقبل.