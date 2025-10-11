رحمة محسن تعلن عن أول تجربة تمثيلية في مسلسل "على كلاي" مع أحمد العوضي

أعلنت المطربة رحمة محسن دخولها عالم التمثيل للمرة الأولى، من خلال مشاركتها في مسلسل «علي كلاي» الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت رحمة عبر حسابها على «إنستجرام» صورة تجمعها بالعوضي، وعلقت قائلة: «رمضان 2026 بإذن الله نجاح وبس.. على كلاي مسلسل الشارع المصري».

ويأتي دخول رحمة مجال التمثيل بعد النجاح الذي حققته العام الماضي كمطربة، من خلال أغنيتها الشهيرة «أنا الزمان ياما دغدغني» التي قُدمت ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل»، والتي لاقت انتشارًا واسعًا وقت عرضها.

ويعد «علي كلاي» ليس التعاون الأول بين رحمة محسن وأحمد العوضي، ولكن هذه المرة من خلال التمثيل، وسط توقعات بأن يحقق العمل حضورًا قويًا في موسم رمضان المقبل.