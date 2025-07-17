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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محدش يشوف مرض.. أول تعليق من رحمة محسن بعد إجراء عملية جراحية

رحمة محسن
رحمة محسن
يمنى عبد الظاهر

علقت المطربة الشعبية رحمة محسن على مرضها حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية القصص القصيرة.



ووجهت المطربة رحمة محسن رسالة شكر لكل من سأل عنها وحرص على الاطمئنان عليها في فترة مرضها ونقلها المستشفى، وكتبت:"شكراً ألف شكر لكل حد سأل عليا واسفه جدا لو ما قدرتش أرد على كل الناس، وكتر خير الجميع يارب ماحدش يشوف مرض ولا شر أبدا يارب".

 وانهالت التعليقات على منشور رحمة محسن من محبيها الذين عبروا عن حبهم الشديد لها وسعادتهم بعودتها من جديد وخروجها من المستشفى".

آخر أغاني رحمة محسن

جدير بالذكر أن المطربة رحمة محسن تواصل الفترة الحالية حصد النجاح الكبير لأغاني مسلسل فهد البطل التي طرحتها في رمضان 2025  ومنهم أغنية حفلة تنكرية التي تصدرت محركات البحث وقت طرحها عبر مختلف منصات الاستماع الإلكترونية وحصدت ملايين مرات الاستماع، وتعيش رحمة محسن انتعاشة فنية حيث تستعد لإحياء أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة ضمن حفلات صيف 2025.

ومن كلمات أغنية حفلة تنكرية: الناس مش أحلى حاجة والحال مش مية مية، الدنيا بقت عبارة عن حفلة تنكرية، لفيت على حد سالك ملقتش يا دنيا حد النفسيات تخوف واللي جوا الناس يخض، أنا الزمن يا ما دغدغني ده مضحي بيا ومستغني. 

المطربة رحمة محسن المطربة الشعبية حفلة تنكرية حفل غنائي مسلسل فهد البطل

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