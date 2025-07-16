تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.. شوبير ينعي ميمي عبدالرازق

نعى الإعلامي أحمد شوبير، ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “البقاء لله في وفاة الكابتن ميمي عبد الرازق، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”

وتوفى اليوم ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي وعضو لجنة التخطيط، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

وتم الاعلان عن الوفاة منذ قليل وسط أجواء حزن تعيشها بورسعيد بسبب الرحيل المفاجئ لـ ميمى عبد الرازق.