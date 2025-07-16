ربنا يرحمك ويغفر لك..إبراهيم فايق ينعي ميمي عبدالرازق

نعى الإعلامي إبراهيم فايق، ميمي عبد الرازق المدير الفنى السابق لنادي المصري البورسعيدي، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك ويرزق اسرتك الثبات والصبر".

وفاة ميمي عبدالرازق

توفى اليوم الأربعاء، ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للنادي المصري، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة على الراحل ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء اليوم، من مسجد الكبير المتعالي، كما سيكون دفن الجثمان في باب 3 من شارع 23 الجبانات القديمة.

كابتن ميمي يعد أحد أفضل الكوادر الأكاديمية حيث عمل استاذا في كلية التربية الرياضية.

تولى كابتن ميمي عبدالرازق مهمة التدريب في عدد كبير من الأندية بداية من بورفؤاد ثم المصري والمريخ وكفر الزيات ومسوحة وناي السويس والداخلية.

تولى ميمي عبدالرازق تدريب المصري البورسعيدي من جديد بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان وخاض مباراتي البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز فيهما بنتيجة 1-0 و2-0

وصل ميمي عبدالرازق مع المصري البورسعيدي للمركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة وحسم المشاركة في بطولة الكونفيدرالية القادمة.

كلف ميمي عبدالرازق من نادي المصري البورسعيدي بتشكيل لجنة تخطيط وكان سيترأسها خلال الأيام القليلة المقبلة.