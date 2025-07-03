ربوا نفسكوا.. رحمة محسن تعلق على انتقادات الفنانين لوصية أحمد عامر بحذف أغانيه

علقت المطربة الشعبية رحمة محسن، على انتقادات الفنانين على وصية المطرب الراحل احمد عامر بحذف أغانيه، ونشرت “ستوري” عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "ربوا نفسكم الأول بدل ما تقعدوا تزايدوا علي علاقه الفنانين بربنا، المسلم من سَلِم الناس من لسانه ويده، كفايه كلام زي السم وبطلوا إدعاءات ومثاليه كدابه لو عندك حاجه حلوه حطها ف نفسك الاول، أعوذ بالله".

وصية أحمد عامر

كشف إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد عامر، عن وصية خاصة أوصى بها قبل وفاته، طالب فيها بحذف جميع أعماله الغنائية من الإنترنت بعد رحيله.

وأكد البرنس خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد2، أنه تواصل بالفعل مع عدد من الفنانين الذين تعاونوا مع عامر في أعمال غنائية سابقة، وطلب منهم حذف الأغاني من منصاتهم، تنفيذًا لوصيته الأخيرة، رغم ما قد يترتب على ذلك من خسائر مادية لهم.

وقال البرنس: "وصية أحمد كانت واضحة، قال مش عايز تفضل أغانيي موجودة بعد وفاتي، وأنا التزمت بكلامه، وبلغت الناس اللي اشتغل معاهم بحذف الأغاني، وفعلاً بدأنا تنفيذ الوصية".

كما أشار إلى أن هناك مجموعة من الأغاني التي كان من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تقرر إيقاف طرحها تمامًا احترامًا لرغبة الفنان الراحل، الذي غادر الحياة عن عمر ناهز 42 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة في مجال الأغنية الشعبية.