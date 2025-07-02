البقاء لله والدوام لله.. محمد شاهين ينعى أحمد عامر

نعى المطرب محمد شاهين، الفنان أحمد عامر الذي وافته المنية، معبرا عن حزنه داعيا له بالرحمة .



وكتب محمد شاهين عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “البقاء لله والدوام لله في وفاة الأخ الغالي المطرب أحمد عامر، ادعوله بالرحمة والمغفرة الحسنة، هتوحشنا يابو وسيم”.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن عن تعرضه لظروف صحية طارئة دون الكشف عن أي تفاصيل.

ماذا قال أحمد عامر في آخر منشور له على فيسبوك:

وفي آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.