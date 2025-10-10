قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شمشون ودليلة.. السبكي يتعاقد مع أحمد العوضي ومي عمر في فيلم جديد

احمد العوضي ومي عمر
احمد العوضي ومي عمر
يمنى عبد الظاهر

أعلن المنتج أحمد السبكي عن تعاقده رسميًا مع الفنانة مي عمر للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

وأوضح السبكي، في بيان له، أن الفيلم من إنتاجه بالمشاركة مع المنتج كريم السبكي، مشيرًا إلى أن مي عمر ستجسد شخصية «دليلة»، بينما يقدم أحمد العوضي دور «شمشون»، في عمل يجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا.

وأكد السبكي أنه تم رصد ميزانية ضخمة لإنتاج الفيلم بهدف تقديمه بأفضل صورة ممكنة، خاصة لما يحتويه من مشاهد حركة ومعارك ضخمة تتطلب تجهيزات إنتاجية وتقنية عالية المستوى.

وأضاف أن فريق العمل يستعد حاليًا لوضع اللمسات النهائية على التحضيرات الأولية للفيلم، إلى جانب اختيار إحدى الدول الأوروبية لتصوير جزء من أحداثه هناك، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن بقية التفاصيل الخاصة بالعمل خلال الفترة المقبلة، عقب اكتمال التعاقدات النهائية.

المنتج أحمد السبكي الفنانة مي عمر شمشون ودليلة العوضي فيلمه الجديد

