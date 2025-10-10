قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
فن وثقافة

ملكتي.. محمد سامي يهنئ مي عمر في عيد ميلادها

محمد سامي ومي عمر
محمد سامي ومي عمر
سارة عبد الله

هنأ المخرج محمد سامي، زوجته الفنانة مي عمر، بمناسبة عيد ميلادها، برسالة رومانسية أعرب فيها عن حبه وتقديره لها.

وكتب محمد سامي عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “10 أكتوبر!! إنه يومك المميز يا حبيبتي، والعالم يشرق أكثر لأن اليوم عيد ميلادك.. أتمنى أن يجلب لك هذا العام سعادة لا تنتهي، وصحة، وكل الأحلام التي تتمنينها.. عيد ميلاد سعيد يا ملكتي، لنَجعل هذا اليوم لا يُنسى”.

وكشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.

وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رد كليتي" للمخرج محمد سامى بسم الله ، بكتب مسلسل جديد ، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية و الأعلي مشاهدة وجدل ،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي ، هصور إمتي و مين الأبطال و هينزل إمتى !!  ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي ، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي و أميز أعمالي و سيكون عمل يحترمه و يقدره كل بيت عربي ".

وأضاف :"إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها  ،اللي مفرحني في  العمل ده ، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى و هي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق ".

وختم :"يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا و إزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني و ماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية و إزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها و أعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور و الحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".

