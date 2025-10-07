قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قالوا العيال جواها .. تفاصيل البحث عن أطفال في ماسورة غاز بقرية ناهيا | شاهد
بعد قليل .. الظهور الأول لـ باسم يوسف في كلمة أخيرة على on
رسميا .. نجم برشلونة يعتزل كرة القدم
الحية: جئنا إلى شرم الشيخ لإجراء مفاوضات جادة لوقف الحرب على شعبنا
بالتوازي مع محادثات القاهرة .. اتصال بين بوتين ونتنياهو والبيت الأبيض يوجه رسالة حازمة
بث مباشر | أحمد موسى يكشف أسرار حرب أكتوبر
مدبولي: الدولة تضع سقفا في كل عام للديَن ولا يتم تجاوزه
رئيس الوزراء لصدى البلد: أي زيادات لأسعار البنزين توضع لها خطط وضوابط.. فيديو
أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين
مدبولي: الاحتياطي من العملة الصعبة تجاوز الـ 49.5 مليار دولار
الوزراء: التطورات في منطقة الفسطاط تجاوزت الـ 10 مليارات دولار
ماذا قال؟.. أجمل كلمات للدكتور أحمد عمر هاشم عن فضل النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد عودته إلى مصر.. المخرج محمد سامي يحتفل بعيد زواجه

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي
قسم الفن

عاد المخرج محمد سامي إلى مصر بعد زيارته الأخيرة إلى أبو ظبي لحضور عدد من الأحداث المهمة منها مباريات NBA.

وبعد أن عبرت الفنانة مي عمر لزوجها محمد سامي عن افتقادها له في تعليقاتها على صور رحلته إلى أبو ظبي، عاد للاحتفال معها بذكرى زواجهما.

ونشر محمد سامي صورة له برفقة زوجته مي عمر عبر انستجرام يعلن فيها لم شملهما مرة أخرى وعودته لاستئناف نشاطه وحياته.

وكتب محمد سامي رسالة رومانسية إلى زوجته عبر فيها عن حبه لها بعد مرور 15 عاما على زواجهما وأنها حبيبته الوحيدة وصديقته.

كشف المخرج محمد سامي عن مفاجأة برجوعه مجال الإخراج وكتابة مسلسل جديد بعنوان "رد كليتي" مشيرًا أنها الخطوة الأهم في مسيرته الفنية.


وكتب محمد سامي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رد كليتي" للمخرج محمد سامى   
بسم الله ، بكتب مسلسل جديد ، سيكون بأمر الله الأهم في مسيرتي الفنية و الأعلي مشاهدة وجدل ،حكاية جديدة لم يتم تناولها من قبل في أي عمل فني سواء عالمي أو محلي ، هصور إمتي و مين الأبطال و هينزل إمتى !!  ، كل ده معرفهوش لسه ولا فبالي ، اللي أعرفه أنه سيكون أرقي و أميز أعمالي و سيكون عمل يحترمه و يقدره كل بيت عربي ".


وأضاف :"إدعولي يخلص بنفس القوة اللي بدأ معايا بيها  ،اللي مفرحني في  العمل ده ، إني كنت بحاول ألاقي معادلة صعبة جدا بالنسبالى و هي إزاي العمل الجماهيري النهاردة بمتطلبات السوق ".

وختم :"يكون فني بحت زي أعمال كتير إتقدمت زمان من أساتذتنا و إزاي أقدر أخد موضوع يهم المجتمع لقوة الجذب اللي إعتادها الجمهور العربي مني و ماتبقاش مشاهداته محدودة أو نخبوي مع إحترامي لمحبي الأعمال النخبوية و إزاي أغير تماما عن كل حاجة قدمتها و أعمل بنصيحة الأستاذ طارق الشناوي و هي التغيير قبل تشبع الجمهور و الحمد لله لقيت ده في مشروعي الجديد، الله الموفق ويكمل إن شاء الله على خير".

محمد سامي مي عمر سيد الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطوير حدائق تلال الفسطاط

أسابيع تفصلنا عن حدث ضخم | رئيس الوزراء يعلن خبرا مهمًا للمواطنين

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

بعد وفاته.. 10معلومات عن الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

ترشيحاتنا

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

هيبتا 2

غداً.. انطلاق عرض الجزء الثاني من فيلم هيبتا في السينمات المصرية

ابنه لطفي لبيب

ابنة لطفي لبيب تتسلم تكريمه بمهرجان جيلنا في المركز الكاثوليكي .. صور

بالصور

مش عارف تركز وتفكيرك مشوش .. إليك طرق طبيعية لعلاج ضباب الدماغ

ضباب الدماغ
ضباب الدماغ
ضباب الدماغ

تحذير من الأطباء.. الإفراط في شرب عصير الليمون يهدد مينا الأسنان بالتآكل

مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان
مخاطر الإفراط في شرب عصير الليمون على الأسنان

محافظ الشرقية يُؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فيديو

مى فاروق

مي فاروق تطرح أحدث أغانيها "تاريخي" وتوجه رسالة للمرأة القوية

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وفاته تهز الأزهر.. 10 معلومات عن العالم الجليل أحمد عمر هاشم

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد