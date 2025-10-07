أسما شريف منير تتحدث لأول مرة عن قصة الحجاب وعلاقتها بوالدها ووفاة والدتها

ظهرت الفنانة أسما شريف منير لأول مرة لتتحدث بصراحة عن قصة الحجاب التي مرت بها منذ سنوات، وذلك خلال استضافتها في بودكاست «يمنى النهاردة» الذي تقدمه الإعلامية يمنى بدراوي.



وقالت أسما خلال اللقاء: «الخطوة دي عملتها زمان وأنا عندي 24 سنة، وقتها بابا سألني متأكدة؟ قولتله نصه أقوله تاني، وبعد فترة بسبب ضغط الحياة قلعت الحجاب، ومن وقتها قررت أبدأ رحلتي بشكل مختلف وصحيح. ومن خلال السوشيال ميديا الناس بدأت تعرفني أكتر، والموضوع تطور مع الوقت».



وردت أسما على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تصريحاتها بشأن المرأة المطلقة، قائلة: «كلامي اتفهم غلط، أنا كنت بتكلم عن إن في ناس ممكن تستغل احتياج المطلقة، وده اللي كنت أقصده، مش إن الزواج هو الحل أو العفة الوحيدة. أنا كنت بتكلم عن الواقع اللي بيحصل حوالينا».



كما تحدثت عن أصعب فترات حياتها، مؤكدة أن وفاة والدتها كانت بمثابة الألم الأكبر في حياتها: «وفاة أمي كانت بسبب مشكلة في القولون، وكانت مريضة جدًا، ودعيت ربنا يريحها، وبالفعل تاني يوم توفاها الله، وده وجعني جدًا».



واختتمت حديثها بالإشارة إلى علاقتها بوالدها الفنان شريف منير، قائلة: «بابا يعتبرني صاحبته وبنته الكبيرة، بحترمه جدًا وبخاف منه جدًا في نفس الوقت».