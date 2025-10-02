أسما شريف منير تخطف الأنظار بملابس محتشمة وحجاب

نشرت الإعلامية أسما شريف منير ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتالقت أسما شريف منير ، في الصور بإطلالة محتشمة نسّقت معها حجابًا طويلًا، واختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، كما اكتفت بوضع بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة.

وكانت الإعلامية أسما شريف منير قد أعلنت ارتداءها الحجاب بعد شهرين من زواجها، مؤكدة أنها تشعر براحة شديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت أسما عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» وهي مرتدية الحجاب، وعلّقت عليها: «الحمد لله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح».