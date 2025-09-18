أسما شريف منير انقذت حياة 3 قطط بمساعدة زوجها

شاركت أسما شريف منير، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، منشور جديد عن حبها للحيوانات وكيف أنقذت حياة 3 قطط بمساعدة زوجها.

وكتبت اسما شريف منير: “كان في وقت في حياتي الناس ضيَّقوا عليا عشان حبي للحيوانات ضغط وكلام يوجع، إيه الريحة دي، إيه الفلوس اللي بتتصرف عليهم، ارميهم بره، مش قادرة إيه القرف ده، الدوشة دي ليه، ومع كل ده مفيش مرة حد مد إيده يساعد بالعكس كان في تكسير ومشاكل”.

وأضافت أسما: “بس ربنا كريم وبيعوض باللي ماكنتش أتخيله، عوضني بإنسان طيب القلب والروح جوزي أحمد، الراجل اللي بيساعدني بإيده بأكلهم معايا ويمشيهم معانا ويسافروا معانا، نوديهم دكاترة وننقذ 3 قطط مع بعض ونرعاهم، الحمد لله أن ربنا عوضني براجل حنين ومحترم زي أحمد”.

وكانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت أسما، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح".