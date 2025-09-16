أسما شريف منير: أكبر مكسب في حياتي ييجي من الحاجات اللي سبتها

شاركت الفنانة أسما شريف منير متابعيها جانبًا من رحلتها الروحانية، مؤكدة أنها تتخذ خطوات متدرجة نحو التقرب إلى الله، من بينها التفكير الجاد في ارتداء الحجاب.



وكتبت أسما عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» :" أكبر مكسب في حياتي يأتي من الأشياء التي أتركها»، مشيرة إلى أنها في لحظة صادقة مع نفسها قررت أن تبتعد عن كل ما يبعدها عن ربها.

وأضافت أنها بدأت بخطوات صغيرة، وأنها على مدار تسع سنوات كانت تعتاد على أمور أحبَّتها، لكنها الآن تشعر بأنها تقترب من الله مع كل خطوة تترك فيها شيئًا «مش صحيح».

وتابعت: «في لحظة صدق مع نفسي قررت الابتعاد عن كل حاجة بتبعدني عن ربنا، حسيت إني بقرب من ربنا مع كل خطوة بترك فيها حاجة مش صح».