فن وثقافة

إطلالة مختلفة لـ أسما شريف منير بالحجاب تثير تفاعل جمهورها.. شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير
علا محمد

شاركت أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور جديدة ظهرت فيها بالحجاب، كاشفة عن جانب من رحلتها الشخصية واكبر مكاسبها في الحياة .

وقالت أسما شريف منير :"أنا اكتشفت إن ساعات أكبر مكسب في حياتي بييجي من الحاجات اللي بسيبها وببقي فاكرة إني مش هقدر أعيش من غيرها".

وأضافت :"في لحظة صدق مع نفسي، قلت خلاص... اللي بيبعدني عن ربنا مش ليا انا هحاول وحده وحده . يمكن بقريف كده زي مثلاً ضوافري انا بقالي 9 سنين بعملهم چل و بحد بحب ضوافري حب مش عادي، فا قصرتهم وشلت كل حاجة ، حسه اني بقرب من ربنا بكل خطوه ببعد عن الغلط او الشك مع الوقت فهمت إن ربنا عمره ما بيطلب مني أسيب حاجة إلا وهو محضرلي أجمل منها".
واتسهدت بصورة :"وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ "

[الطلاق: 2-3]

والنبي ﷺ قال: "مفيش حد يسيب حاجة لله، إلا وربنا يبدله بخير منها "

وختمت :"اللي كل شويه بسيبه لله، رجعلي أضعاف في راحة، في بركة، وفي حاجات ما كنتش متخيلة إنها هتكون ليا".

