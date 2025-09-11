قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد فلكي نادر.. تعامد القمر على الكعبة المشرفة فجر غد الجمعة
القصة الكاملة للوحة مرسوم كانوب.. أثر يعود إلى الحياة بعد 150 عامًا
تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وإصابة جندي
ميار شريف تودع بطولة سان سيباستيان للتنس من الدور الثاني
مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت: أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه
مستشفيات قطاع غزة تستقبل 72 شهيدا و356 إصابة جديدة
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر ببنها سيكون مجانًا ومتاحًا لجميع فئات المجتمع
حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية طبقا لقانون الري
رئيسة الحكومة التونسية: نتوافق مع موقف مصر فيما يخص رفض التهجير للشعب الفلسطيني
رئيس الوزراء: التوافق على أن حجم التبادل التجاري الحالي مع تونس لا يُلبي تطلعات الشعبين
الآن ..نتيجة التقديم في مـدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا عبر هذا الرابط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه

ميرنا محمود

نشرت الإعلامية أسما شريف منير،  صورة جديدة بالحجاب عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت أسما شريف منير، على صورتها كاتبة: “من غير ميكب وليس أنيق جدا ولا جذاب بس هو احساس مريح جدا بجد مش عارفة أوصفة اوي بس هو إحساس هادي كدة”.

و كانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت أسما، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح".

