اسما شريف منير بالحجاب: إحساس مريح وهادي مش عارفة أوصفه

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة بالحجاب عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت أسما شريف منير، على صورتها كاتبة: “من غير ميكب وليس أنيق جدا ولا جذاب بس هو احساس مريح جدا بجد مش عارفة أوصفة اوي بس هو إحساس هادي كدة”.

و كانت قد أعلنت الإعلامية أسما شريف منير ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت أسما، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح".