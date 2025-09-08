إنتي أحلى مني بالحجاب.. سما المصري توجه رسالة لـ اسما شريف منير

وجهت سما المصري عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة إلى الإعلامية اسما شريف منير بعد ارتدائها الحجاب.

وقالت سما المصري : تعالي جنبي يا قلب أختك.. بس إنتي أحلى مني في الحجاب.. ربنا يثبتك ويثبتني.. خلي بالك هيقولوا ليكي إنتي لبساه تريند.

واضافت سما المصري : وهيقولوا ليكي لبساه بتتعايقي بيه.. ولبساه متاجرة بالدين.. وهيقولوا ليكي كل حاجة تحبطك وتضايقك.. اثبتي واوعي تسمعي كلام حد.. سيبك من ضعاف النفوس وكارهي الخير.. خليكي مع ربنا.

كانت الإعلامية اسما شريف منير أعلنت ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت اسما عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح".