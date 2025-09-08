قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
فن وثقافة

أمير المصري يشارك في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency

أمير المصري
أمير المصري
أحمد البهى

يشارك النجم أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي، ومن المقرر أن يبدأ أمير المصري في تصوير مشاهده قريباً في الموسم الثاني الذي يحمل اسم The Agency: Central Intelligence وهو من إنتاج Paramount+.

الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

في سياق آخر، يشارك النجم أمير المصري بفيلمين في مهرجان لندن السينمائي السينمائي بدورته الـ ٦٩، فيلم100 Nights of Hero   في ختام المهرجان كما سيكون العرض الأول لفيلمه Giant، وتقام فاعليات المهرجان في الفترة ما بين ٨ لـ ١٩ أكتوبر المقبل.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج، ومن إخراج جوليا جاكمان، وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد تلقى أمير المصري إشادات واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة  Sutherland

وقد انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

أمير المصري النجم أمير المصري e Agency مايكل فاسبندر

