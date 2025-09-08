أمير المصري يشارك في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency

يشارك النجم أمير المصري في الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي The Agency ، حيث يقوم بدور سعيد، ضابط مخابرات إماراتي، ومن المقرر أن يبدأ أمير المصري في تصوير مشاهده قريباً في الموسم الثاني الذي يحمل اسم The Agency: Central Intelligence وهو من إنتاج Paramount+.

الموسم الثاني من The Agency بطولة مايكل فاسبندر، جودي تيرنر – سميث، أمير المصري، جيفري رايت، كاثرين ووترستون، هارييت سانسوم هاريس، جون ماجارو، ساورا لايتفوت - ليون، ريتشارد جير.

في سياق آخر، يشارك النجم أمير المصري بفيلمين في مهرجان لندن السينمائي السينمائي بدورته الـ ٦٩، فيلم100 Nights of Hero في ختام المهرجان كما سيكون العرض الأول لفيلمه Giant، وتقام فاعليات المهرجان في الفترة ما بين ٨ لـ ١٩ أكتوبر المقبل.

كما حصد فيلم 100 Nights of Hero العديد من الاشادات خلال عرضه في مهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ ٨٢ في ختام مسابقة أسبوع النقاد.

فيلم 100 Nights of Hero مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج، ومن إخراج جوليا جاكمان، وبطولة أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت.

ويقوم أمير المصري بدور جيروم في الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار خيالي/رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلوا ضيف يقلب الأحوال.

وينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقدمه امير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان انجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع امير المصري عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان اثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

وقد تلقى أمير المصري إشادات واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥ في قسم عروض خاصة خارج المسابقة، وحصد ردود أفعال إيجابية بالعرض الأول للفيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته ال٥٧ ضمن مسابقة Proxima ، كما شارك الفيلم في مهرجان لندن السينمائي ضمن مسابقة Sutherland

وقد انتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.